Lula da Silva questiona Ancelotti: "Porque não resolve o problema de Itália?"

Ao mesmo tempo, o presidente brasileiro defendeu a "criatividade e personalidade" de Fernando Diniz, treinador do Fluminense, que vai comandar a seleção canarinha de forma interina até à provável chegada do técnico do Real Madrid, em 2024.

Lula da Silva, presidente do Brasil, mostrou esta quinta-feira não ter ficado muito satisfeito com a aparente escolha de Carlo Ancelotti como futuro selecionador da seleção canarinha, questionando a razão de o atual técnico do Real Madrid não ter decidido treinar o seu próprio país.

"Ele nunca foi selecionador da Itália. Porque não resolve o problema da Itália, que nem disputou o último Mundial?", perguntou, durante uma entrevista ao canal SBT.

Ao mesmo tempo, o presidente canarinho defendeu a "criatividade e personalidade" de Fernando Diniz, que orienta o Fluminense e vai comandar de forma interina o Brasil até à chegada de Ancelotti, em 2024, como referiu Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na quarta-feira.

"O problema não é Diniz, é que não temos a qualidade de jogadores que tivemos noutras épocas", considerou o chefe de Estado.

Apesar da confirmação do presidente da CBF, ainda não existe um anúncio oficial de que Ancelotti vá assumir o comando técnico do Brasil no próximo ano, prevendo-se ainda assim que isso aconteça após a realização da Copa América de 2024.