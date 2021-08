Lukaku torna-se o rei dos milhões

Avançado já fez os exames médicos pelo Chelsea e passa a ser o futebolista que mais dinheiro movimentou em transferências

Lukaku é jogador do Chelsea e o regresso a Stamford Bridge do avançado belga foi feito a troco de 115 milhões de euros pagos pelos londrinos ao Inter. A segunda transferência mais cara do presente defeso, que só fica atrás dos 117 M€ gastos pelo City por Grealish, permite ao internacional belga ultrapassar Neymar no topo da lista dos futebolistas que mais dinheiro movimentaram em transferências.