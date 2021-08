Lukaku rende dinheiro fresco e Inter já tem um reforço a caminho

De acordo com o jornal italiano "Corriero dello Sport", o Inter de MIlão chegou a um acordo para contratar Denzel Dumfries.

O lateral direito Denzel Dumfries está a caminho de Milão. De acordo com o jornal italiano "Corriero dello Sport", o Inter vai chegar aos 12, 5 milhões de euros pedidos pelo PSV, dos Países Baixos. O jogador de 25 anos deve chegar ao novo clube entre esta quinta-feira e amanhã.

Dumfries é uma das apostas do Inter para substituir Lukaku, negociado por 115 milhões de euros com o Chelsea. O jogador dos Países Baixos é um das grandes destaques do PSV e esteve perto do Everton, mas as negociações estagnaram.

Denzel Dumfries, internacional dos Países Baixos, esteve no PSV nas últimas três temporadas, onde fez 124 jogos e marcos 16 golos. No recente Europeu deu nas vistas com dois remates certeiros.