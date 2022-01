Lukaku regressou e o Chelsea ficou mais perto da final da Taça da Liga Inglesa

Redação com Lusa

O Chelsea colocou-se hoje em vantagem por uma vaga na final da Taça da Liga inglesa de futebol, ao vencer por 2-0 na receção ao rival londrino Tottenham, em jogo da primeira mão das meias-finais da prova.

Privados à última hora do central brasileiro Thiago Silva e do médio francês N"Golo Kanté, ambos infetados com o coronavírus, os "blues" impuseram-se de forma clara ao finalista da temporada passada e ficaram mais perto de garantir a nona presença na decisão.

O alemão Kai Havertz inaugurou o marcador logo aos cinco minutos, num remate que ainda desviou no central dos "spurs" Davinson Sánchez, antes de Ben Davies assinar um autogolo, aos 34, e fixar o resultado que coloca o Chelsea na frente da eliminatória.

O encontro da segunda mão realiza-se dentro de uma semana, em 12 de janeiro, no estádio do Tottenham.

A outra meia-final vai opor o Liverpool ao Arsenal, sendo que a partida da primeira mão estava agendada para quinta-feira, mas foi adiada, devido ao surto de coronavírus que afeta o plantel liderado por Jurgen Klopp.

Desta forma, o primeiro encontro entre "reds" e "gunners" será disputado em 13 de janeiro, em Anfield Road, e o segundo em 20 de janeiro, em Londres.