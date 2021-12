Lukaku pede desculpas ao Inter e tem um desejo: "Do fundo do coração..."

Avançado reconhece que a forma como saiu do clube italiano não foi a melhor.

Mesmo após regressar à titularidade e marcar o golo do empate do Chelsea diante do Brighton (1-1) na Premier League na quarta-feira passada, Lukaku parece não estar totalmente feliz com o regresso a Stamford Bridge.

Numa entrevista à "Sky Sports" esta quinta-feira (que ainda vai para o ar na íntegra), o avançado belga demonstrou estar arrependido pela forma como deixou o Inter no início desta época.

"Acho que tudo o que aconteceu não era para acontecer assim. Como saí do Inter, como me comuniquei com os adeptos, isso incomoda-me porque não é a hora certa agora, mas mesmo quando saí não era a hora certa. Agora acho que é certo falar porque sempre disse que tenho o Inter no coração", começou por dizer.

"Vou regressar e jogar lá novamente, espero que sim. Sou apaixonado pela Itália, esta é a hora certa de falar e deixar as pessoas saberem o que realmente aconteceu sem falar mal das pessoas porque eu não sou assim", acrescentou.

Lukaku aproveitou o momento para pedir desculpas aos adeptos nerazzurri pela saída conturbada. "Gostaria de pedir desculpas aos adeptos do Inter, porque acho que a forma como saí deveria ter sido diferente. Eu realmente espero do fundo do meu coração regressar ao Inter, não no final da minha carreira, mas num nível ainda bom", afirmou.

No Chelsea, o avançado belga soma sete golos em 18 jogos disputados.