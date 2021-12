Lukaku pede a Tuchel que seja claro: "Preciso de saber o que pretende de mim"

Avançado belga não tem protagonizado uma época de grande fulgor.

Considerada a principal contratação do Chelsea na última janela de transferências, o avançado Lukaku vive um período de instabilidade na equipa inglesa. Mais do que isso, em Inglaterra fala-se numa possível "alta tensão" entre o jogador belga e o treinador da equipa, o alemão Thomas Tuchel.

Lukaku não é titular na equipa desde o jogo contra o contra o Brentford, a 16 de outubro. Em entrevista à ESPN Brasil, revelou que conversou com o treinador e pediu "clareza" sobre suas funções no esquema da equipa.

"Tive algumas conversas com o treinador sobre o que pretende de mim. Disse-lhe que sou um jogador multidimensional. Mas preciso que seja claro sobre como quer utilizar-me e o que pretende de mim. Posso correr desde a defesa, posso pressionar e segurar a posse de bola. Ao longo dos anos foram características que adicionei ao meu jogo", afirmou o jogador de 28 anos.

Lukaku marcou um dos golos na vitória do Chelsea sobre o Aston Villa, no último domingo, na Premier League, partida na qual jogou 45 minutos.

Apesar do bom desempenho, nada garante o regresso do avançado ao onze inicial. O Chelsea volta a jogar esta quarta-feira, com o Brighton., às 19h30.