Lukaku "pediu desculpa" e Tuchel já tomou decisão antes de mais um jogo do Chelsea

Avançado belga de regresso às opções após a polémica.

Uma entrevista na qual admitiu o regresso ao Inter deixou Lukaku no centro das atenções, não pelos melhores motivos, e levou à ausência do avançado na partida com o Liverpool, que terminou empatada a dois golos. Thomas Tuchel voltou a falar sobre o jogador, explicando que o internacional belga irá regressar às opções no duelo com o Tottenham.

"Lukaku pediu desculpa e está de volta à equipa. Para mim foi importante ter percebido que a entrevista não foi algo intencional da sua parte. Não é algo tão grave como as pessoas querem que seja. Podemos estar tranquilos e aceitar o seu pedido de desculpas", afirmou o técnico alemão.

"Ele está bem ciente do que aconteceu e do que criou. Ele sentiu a responsabilidade de 'impar a confusão que criou. Talvez possa sentir algum efeito por causa disso, mas ele aguenta", disse ainda.

Chelsea e Tottenham jogam a partir das 19h45 de quarta-feira para as meias-finais da Taça da Liga.