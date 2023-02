Lukaku para ficar mais um ano no Inter? CEO deu pistas

Belga acaba empréstimo no final da presente temporada. Contrato com o Chelsea é válido até 2026

Romelu Lukaku continua a parecer mais feliz em Itália do que em Inglaterra. O belga termina, ainda assim, o empréstimo no final da temporada e ainda não há certezas quanto ao futuro, como tratou de explicar o CEO do Inter de Milão.

"Se Lukaku também ficará no próximo ano? É demasiado cedo para decidir, ele voltará para o Chelsea e logo veremos. Ele quer ficar no Inter, com certeza: conhecemos a intenção do Romelu e, por isso, vamos ver se podemos negociar o regresso dele", explicou Giuseppe Marotta.

Recorde-se que Lukaku tem contrato com o Chelsea até 2026. Há ano e meio, custou 113 milhões de euros aos cofres dos blues.