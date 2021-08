Lukaku no Chelsea, Dzeko no Inter e... a quem aponta a Roma? Italianos sugerem substituto

Transferência de Romelo Lukaku para o Chelsea poderá gerar um verdadeiro efeito dominó.

A mais que provável saída de Romelu Lukaku do Inter rumo ao Chelsea deverá causar um verdadeiro efeito dominó. A Imprensa italiana dá esta segunda-feira quase como certo que Edin Dzeko será o substituto do avançado belga no Inter, o que fará reduzir as opções de Roma de José Mourinho na frente de ataque.

Assim, de acordo com a Gazzetta dello Sport, o emblema romano tem em Mauro Icardi o principal alvo para render o avançado bósnio.

Com a também provável chegada de Messi ao PSG, o argentino perderia espaço no clube parisiense, vendo, por isso, com bons olhos um possível regresso a Itália.

Mauro Icardi já representou Inter e Sampdoria em Itália. Ainda segundo a "Gazzetta", as negociações podem mesmo avançar na terça-feira, com o único obstáculo a uma possível transferência a ser o salário auferido pelo argentino - nove milhões de euros por ano no PSG.