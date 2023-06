Lukaku não entra nos planos do Inter e reuniu-se com o Al Hilal

De acordo com o portal ​​​​​​​Goal, o clube saudita ofereceu a Lukaku um contrato de 50 milhões de euros por dois anos, valores que ainda não convencem o avançado belga.

Após uma segunda passagem pelo Inter que ficou aquém dos números que apontou entre 2019 e 2021, Romelu Lukaku poderá estar prestes a despedir-se do futebol europeu e a juntar-se à revolução que a Arábia Saudita está a tentar aplicar no seu campeonato, iniciada com Cristiano Ronaldo e Karim Benzema.

De acordo com o portal Goal, o avançado belga, de 30 anos, está fora dos planos do finalista vencido da Champions para 2023/24, devido a motivos financeiros e, apesar de Mauricio Pochettino lhe ter aberto as portas a um regresso ao Chelsea, o Al Hilal chegou-se à frente.

O clube saudita, que também tem sido associado a Neymar após ter falhado a contratação de Lionel Messi, reuniu-se na segunda-feira com Lukaku e ter-lhe-á oferecido um contrato avaliado em 50 milhões de euros por dois anos de contrato, valores que não convenceram o jogador.

Uma vez que o dianteiro tem contrato em Stamford Bridge até 2026, o Al Hilal também precisa de chegar a acordo com o Chelsea para a sua transferência, com a mesma fonte a referir que os blues estão dispostos a vendê-lo, mas a troco de uma verba superior a 50 milhões de euros.

Na presente temporada, em que foi emprestado pelo Chelsea ao Inter, Lukaku apontou 17 golos e sete assistências em 37 jogos disputados pelo Inter.