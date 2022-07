Lukaku lança recado ao Chelsea: "Na época passada percebi o quão importante é o Inter"

Avançado regressou por empréstimo a Milão, depois de uma temporada aquém das expectativas no Chelsea

Romelu Lukaku, depois de uma temporada para esquecer no Chelsea, que pagou cerca de 115 milhões para o contratar no verão do ano passado, regressou a Milão, por empréstimo.

Esta sexta-feira, que marcou o dia de apresentação do novo equipamento principal do Inter, o avançado belga mostrou-se encantado por estar de volta aos nerazzurri, aproveitando para mandar uma bicada aos blues, por onde já tinha passado sem sucesso entre 2011 e 2014.

"O maior desafio da minha carreira será nesta temporada, por ter ido embora. Foi um erro, não achas Nico? [pergunta a Nicolò Barella, médio do Inter]. Agora estou feliz, a equipa sabe o que tem de fazer. Apercebi-me na época passada, quando estava em Inglaterra, o quão importante é o Inter para o mundo", afirmou o dianteiro belga, que anotou 64 golos em 95 jogos pelo Inter entre 2019 e 2021.

Lukaku, de 29 anos, prosseguiu, salientando a evolução que o Inter tem realizado nos últimos anos e revelando que, mesmo após ter regressado a Londres, manteve a residência em que viveu durante a sua primeira passagem por Milão.

"O perfil do clube está a evoluir internacionalmente. Milão é uma cidade maravilhosa e foi por isso que manti o meu antigo apartamento quando fui para Londres. A minhã mãe vinha para lá a toda a hora e eu também queria regressar", explicou.

Na temporada passada, Lukaku apontou 15 golos em 44 partidas disputadas pelo Chelsea.