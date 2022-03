"Lukaku disse a um amigo que já se despediu dos companheiros de equipa"

Lukaku trocou o Inter pelo Chelsea no verão passado

Lukaku não tem tido vida fácil desde que regressou ao Chelsea.

De acordo com Fabio Bergomi, jornalista da CMIT TV, canal desportivo italiano, Romelu Lukaku já dá como terminada a segunda experiência no Chelsea, tendo inclusive informado os restantes companheiros de equipa que irá abandonar Londres no final da época.

"O belga disse a um amigo que já se despediu dos companheiros de equipa", revelou Bergoni, passando a explicar a "revolução" que o Inter tem planeada para as próximas épocas, com o plano a estar dependente das vendas de Lautaro Martínez e Nicolò Barella.

Relativamente aos dois jogadores, o jornalista garantiu que o futuro de Barella passará pelo Real Madrid, que o vê como "o substituto de Kroos", ao passo que o avançado argentino, caso saia, será substituído por Paulo Dybala, que vai terminar contrato com a Juventus, ou por... Lukaku.

"Vende-se [Joaquín] Correa, pelo valor que o Lille está a oferecer, sai Alexis Sánchez e o [Felipe] Caicedo nem conta. Se Lautaro sair, podem ir buscar Dybala, caso contrário, estão a trabahar junto do Chelsea para que Lukaku volte", avançou Bergoni.

Romelu Lukaku regressou ao Chelsea no verão passado, a troco de cerca de 115 milhões de euros, após uma época de grande nível no Inter, onde apontou 64 golos ao longo de duas épocas. Esta temporada, porém, não tem tido o mesmo sucesso ao leme de Thomas Tuchel, com apenas 12 golos em 34 jogos disputados.