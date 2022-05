Lukaku insurge-se contra rumores sobre saída do Chelsea: "Não falem por mim..."

Youtuber italiano afirmara que o belga, cuja época em Inglaterra não tem corrido tranquilamente, "contou a um amigo que já se despediu dos companheiros de equipa"

Associado a um regresso ao Inter no verão, cujos rumores se avolumaram com base numa informação veiculada por um produtor digital à "CMIT TV", Romelu Lukau insurgiu-se, este sábado, contra ao garantir que não fala por interposta pessoa.

"Nunca vou deixar que as pessoas falem por mim. Tenho ficado calado e concentrado em ajudar a equipa a terminar a época da melhor maneira possível. Se alguém andar a dizer alguma coisa sobre mim, não é em meu nome", escreveu o goleador belga do Chelsea, o qual reforçou esta época, na rede social Instagram.

Em março passado, o youtuber italiano Fabio Bergomi, em declarações à "CMIT TV", afirmara que Lukaku "contou a um amigo que já se despediu dos companheiros de equipa" da Premier League, com a qual tem contrato até junho de 2026, e que o Inter estaria "a trabalhar com o Chelsea para trazer Lukaku de volta" a Milão.

A época de regresso de Lukaku ao Chelsea não tem corrido tranquilamente. Em dezembro de 2021,o dianteiro belga afirmou, inequivocamente, que pretendia voltar ao Inter, que o vendeu ao Chelsea no último verão, e salientou estar descontente com as opções táticas tomadas pelo treinador blue, que não o convocou para o duelo contra o Liverpool relativo à 19.ª jornada do principal campeonato inglês.

"Está na hora de revelar o que sinto. Sempre disse que tenho o Inter no coração e quero regressar. (...) E não estou a falar do final da carreira, mas sim enquanto estiver no meu melhor. (...) Não estou feliz com a minha situação no Chelsea. O Thomas Tuchel optou por jogar com outro sistema", disse o avançado belga, perante a Imprensa.

Lukaku, na sequência destas declarações, esteve temporariamente afastado da equipa às ordens Thomas Tuchel, sanção terminada com um pedido de desculpas. O avançado contabiliza 15 golos marcados em 42 jogos pelos blues em 2021/22.