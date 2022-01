"Lukaku fora dos convocados? Nenhum jogador é mais importante do que o clube"

Michael Owen apoia a decisão de Thomas Tuchel, que decidiu não convocar Lukaku para o jogo frente ao Liverpool.

Romelu Lukaku ficou de fora da convocatória para a receção do Chelsea ao Liverpool depois de ter dito que não está satisfeito nos blues e tem o desejo de voltar ao Inter. A notícia da manhã deste domingo vai, naturalmente, recolhendo comentários em Inglaterra e Michael Owen, antigo futebolista, apoia a decisão de Thomas Tuchel.

"Se as notícias forem verdadeiras, é uma grande decisão do Tuchel em deixar Lukaku fora da convocatória do Chelsea. É uma boa decisão a longo prazo para os interesses do clube. Nenhum jogador é mais importante do que o clube e enquanto trabalhas para alguém não se pode dizer aquilo que ele disse", referiu o antigo internacional inglês, no Twitter.