Lukaku e o colapso de Eriksen: "Passei mais tempo com ele do que com a minha mãe e o meu filho"

O avançado belga revelou um dos momentos mais difíceis da sua vida numa entrevista à UEFA.

Romelu Lukaku vai jogar às meias-finais da Liga das Nações, frente à França, como melhor marcador de todos os tempos da Bélgica. Com mais de 100 internacionalizações pelos Red Devils, é um dos maiores jogadores da atualidade. O jogador belga concedeu uma entrevista esta terça-feira à UEFA, onde falou sobre a carreira e relembrou o episódio com o dinamarquês Christian Eriksen, que teve uma paragem cardíaca no Euro'2020.

Cem jogos com Bélgica: "Cem partidas é algo que realmente te esforças para alcançar como jogador. Tive sorte de ter começado muito jovem. Tenho 28 anos agora; quase 12 anos se passaram com muitos altos e baixos, mas como equipa sempre continuamos a crescer. No final das contas, o objetivo final continua a ser vencer e essa é a minha motivação. Cada vez que jogo pela seleção, tenho vontade de vencer. E ganhar uma competição."

Desempenho: "Nos últimos anos, sempre conseguimos ter um bom começo nos torneios e as expectativas sempre foram altas. Em 2016 [Europeu] não estivemos bem, foi muito difícil. Durante o Campeonato do Mundo [2018] na Rússia, estivemos muito bem [terceiro lugar], mas acho que agora na Liga das Nações devemos estar muito bem, para que possamos chegar ao topo no próximo Campeonato do Mundo."

Melhor marcador: "Na verdade, não comecei logo a marcar golos pela seleção. Demorei algum tempo. Mas assim que me adaptei, sabia que teria oportunidades para marcar e que os outros jogadores me permitiriam fazê-lo. E toda a gente começou a marcar golos também, não só eu: Eden [Hazard], Kevin [De Bruyne], Dries [Mertens]. Isso fez-me pensar que no ataque temos uma qualidade superior. E para mim, foi como uma loja de doces: apenas a marcar golos constantemente."

Conquistas: "Em algum momento, parei de contar e continuei a jogar. E também vencemos as nossas lutas. Essa foi a grande conquista: marcar e vencer. Eu realmente odeio perder, mas marcar e ainda perder é horrível também. Estou feliz por termos vencido tantos jogos nossos, mas no final só queres ganhar um troféu e é isso que realmente me motiva."

Christian Eriksen: "Contra a Rússia foi muito difícil. [Durante minha passagem pelo Inter] passei mais tempo com Christian do que com a minha mãe, o meu filho e o meu irmão, porque em Itália, com o treino, ficas no clube o dia todo. O quarto dele era perto do meu, jogávamos "Call of Duty" e outras coisas. Então, quando [ele desmaiou no campo] ouvi falar durante a reunião, comecei a chorar. Estava constantemente a pensar nele."

Pensamentos: "No caminho para o estádio em São Petersburgo, eu precisava de algo [para me animar], então decidi jogar para ele durante toda a competição. Queria um momento de apoio e mostrar-lhe que estava com ele. Também enviei uma mensagem e fiquei feliz por ele ter me respondido."