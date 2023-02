Lukaku discute com colega de equipa em plena partida: "Vai levar no c..."

Internacional belga "atirou-se" a Barella.

O Inter empatou esta segunda-feira com a Sampdória, 0-0, em jogo da 22.ª jornada da Serie A. A partida, que deixa o campeão italiano a 15 pontos do líder Nápoles, ficou ainda marcada por uma discussão entre Romelu Lukaku e Nicolò Barella.

"Nico, Nico! Não faças isso, chega! Vai levar no c..., filho da p...", disse o internacional belga, como pode ver-se nas imagens captadas pelas câmaras no estádio.

"São coisas que acontecem em campo, mas a situação foi resolvida no intervalo. São grandes amigos", disse no final do encontro o treinador, Simone Inzaghi.