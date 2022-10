Lukaku deve continuar em Milão para lá de 2023

Avançado tem estado a contas com problemas físicos, mas intenção do clube italiano e do próprio jogador passa pela permanência depois do empréstimo acabar

A casa de Romelu Lukaku parece mesmo ser o estádio de San Siro. O internacional belga foi pouco feliz no Chelsea e o empréstimo, válido até ao final desta época, poderá ser estendido. Pelo menos é essa a vontade do jogador e do próprio Inter de Milão.

De acordo com La Gazzetta dello Sport, a deceção do Chelsea "é demasiado grande", por isso, os blues estão dispostos a ceder novamente o jogador em 2023/2024. Daqui a uns meses, no entanto, o acordo já deve contemplar uma opção de compra incluída, ao contrário do atual, que obrigou apenas o Inter a pagar oito milhões por um empréstimo de um atleta que custou mais de 100 milhões em 2021.

Mais de dois meses depois, Lukaku, que contabiliza apenas três jogos, um golo e uma assistência em 2022/2023, regressou aos treinos, podendo ser opção para Simone Inzaghi nos próximos tempos.