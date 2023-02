Lukaku despede-se de Atsu: "É difícil aceitar..."

Lukaku e Atsu pertenciam aos quadros do Chelsea quando foram ambos emprestados ao Everton. A amizade ficou.

Romelu Lukaku, que se cruzou com Christan Atsu no Everton e no Chelsea, deixou uma mensagem de condolências pela morte do antigo futebolista do FC Porto. O extremo ganês, de 31 anos, morreu na sequência do sismo que assolou a Turquia.

"Descansa em paz, irmão. Esta é difícil de aceitar... Foi incrível ter te tido na minha vida. A tua humildade e amor por Deus, a forma como trabalhavas nos treinos, o amor que tinhas pela tua família e pelos teus filhos... Que Deus lhes dê toda a força do mundo e que abençoe a tua alma. Amo-te para sempre", escreveu o internacional belga numa publicação nas redes sociais.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Romelu Lukaku (@romelulukaku)

No sábado, durante o jogo com a Udinese, em que marcou um golo na vitória por 3-1, Lukaku festejou, apontando para o céu, em memória de Atsu.