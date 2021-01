Lukaku supera registo de Ronaldo "Fenómeno" no Inter. Lautaro também fez história

Equipa de Milão obteve o seu triunfo mais volumoso nesta edição da Serie A. Belga fez o gosto ao pé por uma vez, argentino celebrou em três ocasiões

A equipa do Inter de Milão alcançou, na manhã deste domingo, a vitória mais volumosa até ao momento na campanha na atual edição da Serie A, ao bater a formação do Crotone por 6-2.

Além do expressivo resultado verificado no Giuseppe Meazza, o jogo da 15.ª jornada do campeonato ficou marcado pelos feitos históricos de Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, duas das maiores figuras do conjunto de Antonio Conte.

O avançado belga atingiu, com o golo marcado ao Crotone, um total de 50 tentos ao serviço do Inter de Milão num total de 70 jogos disputados. Como tal, tornou-se o jogador mais rápido a fazê-lo, superando o brasileiro Ronaldo "Fenómeno", que precisou de 77 desafios.

Ademais da meia centena de golos apontados, Romelu Lukaku já protagonizou nove assistências desde o verão de 2019, altura em que ingressou no plantel do Inter de Milão.

Quanto ao companheiro de setor, Lautaro Martinez apontou um hat-trick no desafio com o Crotone e, por isso, converteu-se no primeiro jogador nerrazurri a marcar três golos após o compatriota Mauro Icardi (frente Atalanta, em março de 2017), atualmente no PSG.

Assim, o dianteiro internacional argentino logrou três remates certeiros pela primeira vez na competição da Serie A. Lautaro fê-lo, inclusive, de todas as maneiras: bateu o guardião do Crotone com recurso à cabeça, ao pé direito e ao pé esquerdo.