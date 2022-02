Luiz Phellype estreia-se a marcar ao segundo jogo pelo OFI Creta

O avançado, que até há pouco representava o Santa Clara, foi cedido pelo Sporting ao OFI Creta e apontou o 2-2, ajudando a sua equipa a vencer por 3-2 o Panathinaikos.

Luiz Phellype necessitou apenas de dois jogos com a camisola do OFI Creta para apontar o seu primeiro golo no emblema grego. O avançado brasileiro, de 28 anos, chegou no dia 27 passado a este clube por empréstimo do Sporting, depois de ter jogado até então no Santa Clara na mesma condição.

Na receção do OFI ao Panathinaikos, Luiz Phellype entrou aos 59', quando a sua equipa perdia por 2-1 e assinou o golo da igualdade aos 85'. Aos 90'+5', Tsilianidis, que entrara ao mesmo tempo que o jogador brasileiro, apontou o tento do triunfo.

O OFI ocupa o sétimo lugar do campeonato, encontrando-se agora a um ponto do rival de ontem, quinto na classificação.