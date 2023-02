Luiz Adriano volta ao Brasil depois de duas épocas na Turquia

Experiente Luiz Adriano, de 35 anos, tem acordo com o Inter e pretende negociar a rescisão com o Antalyaspor. Também Nico Hernández, do Athletico Paranaense, está encaminhado

O Internacional de Porto Alegre está prestes a receber dois reforços e um deles é um avançado com vasta experiência na Europa: Luiz Adriano, de 35 anos.

O internacional brasileiro representa atualmente o Antalyaspor e já tem acordo para voltar ao seu país e ao clube onde se formou e marcou os primeiros golos no futebol profissional, faltando apenas negociar a rescisão com o clube turco (tem vínculo até ao verão).

A carreira de Luiz Adriano contempla passagens por Shakhtar Donetsk, Milan, Spartak Moscovo e Palmeiras. Antes da aventura europeia, pelo "colorado" Luiz Adriano sagrou-se Campeão do Mundo de Clubes em 2006.

Quem também está bem encaminhado para o clube gaúcho é Nico Hernández, defesa central colombiano que pertence ao Athletico Paranaense.

Recorde-se que há dias, o Inter chegou também a acordo com Charles Aránguiz, médio chileno que estava no Bayer Leverkusen.