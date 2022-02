Luiz Adriano reforça Antalyaspor após rescindir com o Palmeiras

Experiente avançado brasileiro, que perdeu espaço (e fulgor) sob orientação de Abel Ferreira, vai representar o quarto emblema estrangeiro na carreira

Saído do Palmeiras, após o final da última temporada brasileira, através de rescisão de contrato, Luiz Adriano tornou-se jogador do Antalyaspor, anunciou o atual 17.º classificado da I Liga turca. O avançado vinculou-se por uma época e meia.

Para trás, fica uma experiência preenchida por troféus - duas Taças dos Libertadores e uma Taça do Brasil - ao serviço do Palmeiras, ao serviço do qual foi perdendo preponderância, sob orientação do treinador Abel Ferreira.

Na primeira época, Luiz Adriano fez 52 jogos e marcou 20 golos, enquanto que, na seguinte, apontou apenas cinco tentos e participou em menos jogos: 37.

O avançado brasileiro de 34 anos está, de resto, de volta ao futebol europeu - o Antalyaspor é o quarto emblema estrangeiro que representa, após passagens por Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Milan (Itália) e Spartak Moscovo (Rússia).