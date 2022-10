Luis Suárez voltou a casa e já foi campeão no Uruguai

Nacional venceu o Torneio Clausura com o experiente avançado em destaque

Após 16 anos na Europa, em clubes como Ajax, Liverpool, Barcelona ou Atlético de Madrid, Luis Suárez voltou ao Nacional para tentar conquistar algum título com o seu clube do coração, enquanto aproveita para se preparar para o Mundial, e o plano já está a ser bem sucedido. Sagrou-se campeão do Torneio Clausura e agora vai à procura de conquistar o Campeonato Uruguaio, primeiro disputando a semifinal contra o Liverpool, no dia 30 de outubro.

O jogo que valeu a conquista do título foi contra o Cerrito (triunfo por 2-1), e Luis Suárez jogou os 90'. Neste período no Nacional, Luis Suárez marcou cinco golos e fez uma assistência, em 14 jogos.

No Mundial, o Uruguai está inserido no grupo de Portugal, com Gana e Coreia do Sul.