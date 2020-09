Luis Suárez terá rejeitado o maior contrato da história da MLS

Luis Suárez, aqui com Lionel Messi

Avançado uruguaio não entra nas contas de Koeman no Barcelona e procura novo destino.

Esteve a um passo da Juventus, mas os planos goraram-se com a mais do que provável transferência de Edin Dzeko para Turim. Agora, tem sido apontado ao Atlético de Madrid, mas ainda não surgiu qualquer proposta formal: Luis Suárez não conta para Ronald Koeman no Barcelona e procura colocação para a nova época.

De acordo com a edição deste sábado do diário Sport, o goleador uruguaio terá já rejeitado uma oferta milionária proveniente dos Estados Unidos. Segundo a publicação, o Inter Miami, clube de David Beckham, terá oferecido a Suárez nada menos do que oito milhões de euros anuais, naquele quer seria o maior contrato da história da Major League Soccer (MLS).

A duração do vínculo seria de quatro temporadas, mas o avançado de 33 anos não se deixou convencer, pois acredita que ainda pode vingar na alta roda do futebol europeu.

De recordar que, recentemente, o Inter Miami assegurou uma contratação de peso para o ataque: Gonzalo Higuaín.