Luis Suárez tem cláusula secreta que lhe permite sair a custo zero do Atlético

Notícia do Jornal Marca também adianta que avançado não estará a equacionar sair no final da época

Luis Suárez pode sair a custo zero do Atlético de Madrid no final desta época. O avançado uruguaio está em grande no Atlético Madrid, clube com o qual assinou um contrato válido por duas temporadas no verão do ano passado, depois de ter sido dispensado pelo Barcelona. mas o jornal Marca avançou que pode sair a custo zero no final da temporada, devido a uma cláusula secreta que tem no seu vínculo laboral.

Líder da lista de melhores marcadores da Liga espanhola, com 16 golos, Suárez assume-se como a principal figura do líder do campeonato, com cinco pontos de vantagem sobre o Real Madrid e menos dois jogos disputados, e a possibilidade de sair do Atlético não estará a ser equacionada, de acordo com a notícia do diário desportivo, uma vez que se sente encantado com a experiência nos colchoneros, onde tem tido oportunidade de demonstrar que o Barcelona se enganou ao dispensá-lo.

Este é, no entanto, um assunto que começou a preocupar os responsáveis do clube, isto porque o Atlético teme um novo 'caso David Villa'. O antigo avançado assinou precisamente vindo do Barcelona, rubricou um contrato de três temporadas mas saiu para o New York City FC no final da primeira época no clube madrileno.