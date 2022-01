Luis Suárez: renovação com o Atlético improvável e uma pista sobre o futuro

Imprensa internacional adianta que o avançado deve deixar o futebol espanhol na próxima época.

Luis Suárez está em final de contrato com o Atlético e uma eventual renovação parece cada vez mais posta de parte. Em Itália, numa informação com eco em Espanha, o jornal "Corriere dello Sport" assegura que a intenção do avançado uruguaio passa por deixar o futebol espanhol, sendo o campeonato dos Estados Unidos uma forte possibilidade.

Suárez, 34 anos, representa o emblema colchonero pela segunda temporada consecutiva, depois de brilhar no Barcelona, tendo sido importante na conquista do título na época passada. Em 2021/22 leva oito golos em 25 jogos realizados.

Liverpool, Ajax e Groningen compõem o percurso do goleador no futebol europeu.