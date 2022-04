Luis Suárez e uma mensagem com tons de despedida ao Atlético: "Muito obrigado..."

Avançado reagiu a movimento de apoio nas redes sociais

Luis Suárez já começou a preparar a despedida do Atlético de Madrid. O avançado de 35 anos, que esta época não conseguiu reproduzir a mesma veia goleadora que ajudou à conquista da LaLiga passada, termina contrato com os colchoneros no verão e, esta terça-feira, deixou a primeira mensagem de agradecimento, com tons de despedida, à massa adepta do clube.

Após vários adeptos do Atlético terem expressado apoio no Twitter ao uruguaio, o jogador reagiu com a mensagem: "Muito obrigado a todos pelo carinho e apoio de sempre. Agradeço-o muito e do fundo do coração".

Com apenas cinco jogos por disputar esta temporada na LaLiga, a imprensa espanhola fala num fim de ciclo de Luis Suárez em Espanha, onde passou um total de oito anos (seis no Barcelona, dois no Atlético). Os últimos relatos apontam para o interesse da MLS, mais especificamente do Inter Miami de David Beckham, na ida do experiente goleador.