Luis Suárez é o primeiro reforço de inverno do Almería

O avançado colombiano foi emprestado com opção de compra ao Almería.

O Almería, atual 14.º classificado da LaLiga, anunciou esta segunda-feira a sua primeira contratação de inverno.

Luis Suárez, avançado colombiano de 25 anos, chega por empréstimo com opção de compra (oito milhões de euros, segundo o jornal AS) do Marselha, que o contratou ao Granada no verão passado, após a descida do emblema ao segundo escalão espanhol.

O internacional colombiano, que completou a respetiva formação no Granada, foi pouco feliz em solo francês, registando três golos e uma assistência em 11 jogos disputados pelo Marselha, regressando desta forma a um campeonato onde desfrutou de relativo sucesso - oito golos e cinco assistências na época passada.