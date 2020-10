Luis Suarez e as lágrimas ao sair do Barcelona: "Foram dias muito complicados"

Avançado internacional uruguaio mostrou-se descontente com a forma como foi gerida a sua saída do plantel blaugrana mas disse "aceitar quando se cumpre um ciclo"

O avançado uruguaio Luis Suárez abordou, pela primeira vez, a saída da equipa do Barcelona, após seis anos de ligação, e teceu várias críticas à administração culé pela forma como foi conduzido o processo de desvinculação, forçando-o a abandonar o clube.

"Estava ótimo, levava seis anos de Barcelona e havia outras maneiras de me falar, de me dizer que o clube tinha pensado em mudar de ares. Mas não foram boas as formas utilizadas para o fazer e isso também incomodou o Leo [Messi]. Ele sabe o que sofremos e o mal que passamos nesse momento [da minha saída]", afirmou o atual jogador do Atlético de Madrid.

Em entrevista à Associação Uruguaia de Futebol, após a vitória do Uruguai sobre o Chile, relativa à fase de qualificação do Mundial2022, Suárez disse que o apoio público de Leonel Messi, que se mostrou contra a saída do companheiro, "não me surpreendeu porque o conheço muito bem e já sabia a dor que ele sentia".

O ponta-de-lança internacional uruguaio Luis Suárez assumiu também que os dias anteriores à mudança de emblema e até à estreia pela equipa Atlético de Madrid "foram muito complicados".

Num desses dias, foi filmado a abandonar La Masia, o centro de treinos do Barcelona, desfeito em lágrimas e, à televisão do organismo uruguaio, explicou agora o turbilhão de emoções sentido nessa altura.

"Chorei porque tinha que vir embora. Não aceitei muito bem as mensagens do clube sobre estarem à procura de uma solução para a minha mudança de ares. Foi a forma como o fizeram, nada mais, porque temos que aceitar quando se cumpre um ciclo", explicou o avançado de 33 anos.

A concluir a entrevista à Associação Uruguaia de Futebol, Luis Suárez desabafou que, nos últimos dias ao serviço do Barcelona, foi colocado à treinar à margem do plantel principal por não ter, sequer, lugar em jogos de treino.

Luis Suarez representou o Barcelona entre às épocas 2014/15 e 2019/20, tendo atuado em 283 jogos oficiais e marcado 198 golos.