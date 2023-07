"Luis Suárez diz-me que tem a cabeça noutro lado, o Inter Miami é verdade"

Renato Gaúcho, treinador do Grémio de Porto Alegre, insatisfeito com a situação que altera animicamente a disponibilidade do uruguaio

O namoro do Inter Miami com o avançado uruguaio Luis Suárez é real. Depois de muitos desmentidos dos dois lados, finalmente Renato Gaúcho, treinador dos brasileiros, assumiu tudo. E com alguma raiva, pois a situação está a mexer com o seu jogador.

"Tudo o que está a ser dito é verdade, mas é a direção que vai decidir. Eles vão conversar e ver se chegam a um denominador comum, porque a janela de transferências fecha no dia 2 de agosto. É claro que queremos que Suárez fique. Eu não posso garantir nada por ele. Sei o que ele pensa e o que o clube pensa. Para já, ele tem falado com a direção e com o presidente. Isto está a transformar-se numa telenovela mexicana e tem de acabar", atirou Renato Gaúcho, em conferência de Imprensa.

Luis Suárez, de 36 anos, chegou há um ano ao Grémio e está sob contrato, além de ter cláusula de rescisão de 70 milhões de euros. Caso se confirme a mudança para o Inter Miami, reencontrará Messi, Busquets e Jordi Alba.

"Tenho a resposta, mas não a posso dar. Tenho falado muito com ele, mas isso é algo que fica entre nós, no dia 2 veremos se ele fica ou não. Já conversei com o Suárez, ele só vai jogar se estiver focado no Grémio. Se ele me disser que está com a cabeça noutro lugar, não dá para contar com jogadores assim. Não se sabe se ele vai jogar no sábado ou na quarta-feira", completou o técnico do Grémio.