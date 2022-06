Luis Suárez: "Darwin? Ele é uruguaio e avançado mas é aí que as comparações acabam"

Antigo avançado do Liverpool aconselhou Darwin a "escrever a própria história" em Anfield

Luis Suárez, antigo avançado do Liverpool e compatriota de Darwin Núnez, reagiu esta segunda-feira à contratação do antigo goleador do Benfica pelos reds.

O uruguaio, que está livre no mercado, rejeitou comparar-se com Darwin, afirmando que o dianteiro de 22 anos "é um jogador especial" e irá "escrever a própria história" em Anfield.

"Ele é uruguaio e avançado mas é aí que as comparações acabam. Ele é um jogador especial e não precisa de ser comparado com ninguém. Ele vai para um grande clube, que tem um dos melhores treinadores do mundo, jogadores com quem pode aprender e claro, aqueles adeptos especiais", referiu ao The Mirror.

Questionado sobre se estará disponível para ajudar Darwin a ambientar-se à Premier League, Suárez disse que estaria aberto, mas não acha que o compatriota vá precisar de conselhos.

"Posso estar lá para oferecer-lhe conselhos sobre a Inglaterra e sobre o estilo de jogo, mas não acho que ele vá precisar. Ele vai deixar que o seu talento fale por si", concluiu Suárez.