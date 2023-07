Luis Suárez confessa: "Com Messi sonhamos em retirar-nos juntos"

Avançado uruguaio fica livre do Grémio em dezembro de 2023

Em entrevista ao Punto Penal, do Uruguai, Luis Suárez falou sobre a possibilidade de se reencontrar com Messi, Busquets e Jordi Alba no Inter Miami.

"Falo com o Leo [Messi] todos os dias. Quando me disseram que havia a possibilidade de o clube.... perguntei-lhe: 'Têm espaço para um nove?' E ele disse-me: 'Já temos dois'. Comecei a rir-me. De um ano para o outro, eu fui para o Atlético e ele foi para o Paris. Agora decidiu ir para Miami, já ganhou tudo e parece feliz. Ele disse-me que não sabia o que o Inter estava a tentar fazer e que eles queriam conversar com o Grémio. Não conversamos sobre se poderia haver uma certa possibilidade de ir. Espero que em algum momento haja essa possibilidade. Com o Leo sonhamos em retirar-nos juntos", afirmou.

Luis Suárez já acertou com o Grémio a antecipação em um ano do fim do seu vínculo com o clube brasileiro, que agora expira em dezembro deste ano. Contudo, mesmo com o cenário de reencontro em 2024 facilitado, o uruguaio de 36 anos reconhece já não ter a mesma condição física, o que pode complicar o sonho: "Já tive alturas em que me deitava com dores e os primeiros passos ao levantar eram insuportáveis. Há tratamentos, mas são todos um penso rápido, um penso que se põe sobre a ferida."