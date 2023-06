Luis Suárez comenta possível reencontro com Messi no Inter Miami

Internacional uruguaio diz que é "impossível" rumar aos Estados Unidos

Em conversa com El Observador, do Uruguai, Luis Suárez comentou a possibilidade de se reencontrar com Messi no Inter Miami, um rumor que surgiu imediatamente a seguir a conhecer-se que esse será o destino do argentino.

"É falso, é impossível, estou muito bem no Grémio e tenho contrato até 2024", explicou.

Segundo meios brasileiros, Luis Suárez tem cláusula de rescisão de 70 milhões de euros, um valor difícil de conciliar, para o Inter Miami, com a despesa de contratar Messi.