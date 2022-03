Luis Suárez: "Agora jogo menos do que aquilo que esperava"

Internacional uruguaio vai tentar ajudar a sua seleção a chegar ao Mundial do Catar.

Luis Suárez, avançado do Atlético de Madrid, vai recuperar na seleção do Uruguai aquilo que perdeu no conjunto "colchonero": minutos de utilização. Nesta dupla ronda que encerra a fase de apuramento da CONMEBOL, os "charrúas" vão enfrentar o Peru, em Montevideu, no dia 24, e o Chile, em Santiago, no dia 30.

Antes destes confrontos decisivos perante adversários diretos na luta pelo apuramento para o Campeonato do Mundo, Suárez mostrou-se desejoso de ajudar a "celeste" e confessou que não joga tanto tempo como gostaria pelos "rojiblancos": "Antigamente, diziam que jogava muito e que deveria descansar. Agora, jogo menos do que aquilo que esperava e, portanto, sinto-me ainda mais ansioso para jogar pela seleção", revelou o jogador natural da cidade de Salto.

Na presente temporada, Luis Suárez, de 35 anos, somou, até ao momento, 1999 minutos em 37 jogos pelo conjunto da capital espanhola, tendo apontado 11 golos (nove em La Liga, um na Liga dos Campeões e outro na Taça do Rei) e assistido os companheiros de equipa em duas ocasiões, ambas na Liga espanhola.