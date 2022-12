Luis Suárez a caminho do Brasileirão? "Vamos conversar com o seu agente"

Vice-presidente do Grémio garantiu que vai ter uma resposta sobre a transferência até ao final da semana.

Paulo Caleffi, vice-presidente do Grémio, confirmou esta quarta-feira que o clube brasileiro está a tentar a contratação de Luis Suárez, que está sem clube depois de ter concluído a sua participação no Mundial'2022.

"Vamos ter uma conversa com o agente de Luis Suárez. Ainda que tenha sido publicado várias vezes que já nos encontrámos, esta conversa definitiva ainda não aconteceu. O que aconteceu foram alguns sinais. Será esta semana que essa reunião definitiva vai ter lugar", revelou ao canal de Youtube "Caju Tricolor".

O dirigente deixou ainda uma garantia aos adeptos do Grémio, salientando que deverá ter uma resposta sobre a possibilidade da transferência até ao final da semana.

"O que posso deixar claro aos adeptos do Grémio, pela responsabilidade que temos, é que a transferência não será convertida numa telenovela, como aconteceu com outro jogador uruguaio [Edinson Cavani]. Neste caso, a possível chegada de Suárez terá uma conclusão no final desta semana, seja por um lado ou pelo outro", afiançou Caleffi.

Suárez, de 35 anos, está livre no mercado após ter efetuado um breve regresso aos compatriotas do Nacional de Montevideo, clube que o formou e pelo qual se sagrou campeão uruguaio em 2022.

O avançado contribuiu com oito golos em 16 jogos e o seu futuro vinha sendo associado à Liga dos Estados Unidos (MLS), surgindo o Brasil e mais especificamente o Grémio como uma alternativa recente.