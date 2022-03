Luís Maximiano e Domingos Duarte vão ter novo treinador no Granada

Robert Moreno deixou o comando técnico do Granada

Redação com Lusa

Robert Moreno, antigo adjunto do selecionador Luis Enrique, deixou o comando técnico do emblema espanhol após nove jogos sem triunfar

O Granada anunciou, este domingo, o despedimento do treinador Robert Moreno, após a derrota de sábado contra o Valência (3-1), o último de nove jogos na I Liga espanhola de futebol sem vitórias.

Os granadinos, que anunciaram a medida num curto comunicado, agradeceram a Moreno "pelo trabalho e dedicação durante o período em que liderou o clube" da La Liga.

Moreno, antigo adjunto de Luis Enrique e que em 2019/20 orientou o Mónaco, conseguiu seis vitórias em 29 partidas ao comando do clube espanhol, que conta no plantel com os portugueses Luís Maximiano e Domingos Duarte.

O clube é 17.º, primeiro acima da zona de descida, e tem três pontos de vantagem em relação aos clubes abaixo da "linha de água", mas não vence há nove jogos e somou seis derrotas nas últimas sete rondas de La Liga.