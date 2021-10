Luís Enrique: "Vimos posição clara de fora de jogo a partir do banco"

Selecionador espanhol comentou o polémico golo de Mbappé.

O golo que operou a reviravolta da França e que acabou por resolver a final da Liga das Nações promete fazer correr muita tinta. Para já, Luís Enrique queixou-se de posição irregular de Mbappé.

"Vimos uma clara posição de fora de jogo a partir do banco", afirmou o selecionador, sem querer desenvolver muito mais o tema.

Luis Enrique destacou ainda vários jogadores e a forma como a sua equipa conseguiu, em certos momentos, anular as forças do campeão do Mundo. "Eles têm qualidade, ultrapassaram-nos no início com a pressão, mas depois encontrámos o antídoto. Vou ficar com muitas coisas positivas. Gavi, por exemplo, que respondeu num jogo desta magnitude. Também Yeremy Pino e Pablo Fornals", explicou.