Luis Enrique: um desejo sobre Guardiola e a chamada de Abel Ruiz

Declarações do selecionador espanhol esta quinta-feira.

Pep Guardiola, atual treinador do Manchester City, desvendeou que gostaria de abraçar um desafio como selecionador no futuro, uma ideia que agrada a Luis Enrique.

"Ficaria contente. Espero que seja selecionador de Espanha. Seria perfeito. Penso que Espanha não poderia ter melhor selecionador", declarou o timoneiro da Roja, no dia em que divulgou os convocados para os próximos desafios da seleção, numa lista onde está Abel Ruiz, avançado do Braga.

"Consideramo-lo muito importante, pela trajetória que tem, nas seleções mais jovens e no seu clube", justificou Luis Enrique.

Em relação às escolhas do Euro'2020, além da primeira chamada de Ruiz, o selecionador espanhol fez regressar Íñigo Martínez, Raúl Albiol, Mikel Merino, Carlos Soler, Brais Méndez e Pablo Fornals. Pedri, Dani Olmo e Mikel Oyarzabal ficaram excluídos.

A Espanha, que lidera o Grupo B de apuramento para o próximo campeonato do mundo com sete pontos, joga no dia 2 de setembro na Suécia, recebe no dia 5 a Geórgia e desloca-se ao Kosovo em 08.