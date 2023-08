Luis Enrique sobre Mbappé: "O PSG é maior do que qualquer jogador"

Técnico falou sobre o tema do momento no PSG

Mbappé é muito importante, mas o PSG é ainda mais. Foi esta a mensagem passada por Luis Enrique na conferência de imprensa de antevisão do primeiro encontro oficial da época.

"É algo que já aconteceu no passado, e houve uma solução positiva antes de eu chegar aqui. Espero e desejo que, tal como no passado, a mesma coisa volte a acontecer e que o jogador possa chegar a um acordo. É isso que eu gostaria. A filosofia do clube é muito clara. O PSG é maior do que qualquer jogador, qualquer treinador e isso é algo com o qual concordo plenamente", explicou, em declarações aos jornalistas.

Recorde-se que o processo em torno do craque francês continua em aberto. Mbappé já comunicou que quer ficar mais um ano, mas o PSG prefere uma de duas soluções: venda imediata ou renovação.