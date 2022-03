Luis Enrique revela como disse a De Gea que não estava na convocatória da Espanha

David De Gea não tem a presença no Mundial'2022 garantida

Guarda-redes do Manchester United não foi incluído na última convocatória espanhola

Luis Enrique, selecionador espanhol, revelou na terça-feira como disse a David De Gea, habitual titular da baliza da La Roja, que não faria parte da convocatória para os particulares com a Albânia e a Islândia.

O guarda-redes do Manchester United não falhava uma convocatória da seleção espanhola desde 2014, quando se estreou com Vicente Del Bosque ao leme da equipa e Luis Enrique revelou ter dito ao guardião que queria "experimentar" outras alternativas.

"David, quero experimentar outros guarda-redes", foram as palavras de Enrique para De Gea, que terá compreendido a decisão e prometido lutar para voltar à seleção no Mundial'2022.

O jornal A Marca avança que David De Gea perdeu a confiança do selecionador na última vez que representou a Espanha, diante da Ucrânia na Liga das Nações (derrota por 1-0), em outubro de 2020, um jogo em que o guarda-redes ficou particularmente malvisto devido ao posicionamento no momento do golo ucraniano.

Na mais recente convocatória de Luis Enrique, os guarda-redes chamados foram Unai Simón (Athletic Bilbau), David Raya (Brentford) e Robert Sánchez (Brighton). Contra a Albânia, Raya foi titular entre os postes e diante da Islândia, foi Unai Simón quem o rendeu.