Luis Enrique responde aos críticos: "Sei mais de futebol do que vocês"

A imprensa espanhola criticou as escolhas do selecionador Luis Enrique.

Em resposta às críticas de que foi alvo pela mais recente lista de convocados da seleção espanhola, o selecionador Luis Enrique não foi brando...

"Não leio, nem escuto nada. Para mim a lista é esta. São aqueles que eu quero e em quem confio. Porque não leio nem escuto? Porque sei mais de futebol do que vocês. Sei exatamente o que procuro. Em nenhuma das opiniões que possa ler haverá alguma coisa que me interesse", referiu em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Itália, das meias-finais da Liga das Nações.