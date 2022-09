Luis Enrique reage à derrota com a Suíça e aborda jogo com Portugal

Seleção espanhola foi derrotada em casa e está obrigada a vencer em Braga.

Protagonista de uma campanha em crescendo que abre boas perspetivas para a participação no Mundial, a Suíça completou o "bis" nos duelos frente às seleções ibéricas ao vencer este sábado a Espanha (2-1) após ter somado os três pontos frente a Portugal. Os helvéticos desempenharam, assim, o papel de fiel da balança nas contas do primeiro lugar do Grupo A2 e deixaram a Roja a precisar de vencer em Braga na próxima terça-feira para garantir o acesso à final-four da Liga das Nações pela segunda vez consecutiva.

"Entrámos bem no jogo, mas sucumbimos perante a pressão e a força física dos suíços. Na primeira parte estivemos imprecisos como nunca no passe e também é óbvio que temos que trabalhar mais nas bolas paradas. A nossa final será em Portugal e vamos lá para ganhar. Posso fazer alterações no onze, porque todos têm capacidade para jogar", afirmou Luis Enrique, selecionador espanhol.

Portugal passa a somar dez pontos no grupo, mais dois do que a Espanha. Um empate chega à equipa de Fernando Santos para seguir em frente.