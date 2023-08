Luis Enrique quer mais reforços para o ataque: "Os melhores complementam-se"

Gonçalo Ramos, Lee, Asensio, Dembélé ou a continuidade de Mbappé não são suficientes para o treinador

O PSG já contratou Gonçalo Ramos, Lee, Ousmane Dembélé e Asensio, já assegurou a continuidade de Mbappé, mas Luis Enrique ainda vê o ataque como área a reforçar. O técnico do PSG explicou porque é que a equipa ainda precisa de mais reforços.

"Os melhores jogadores complementam-se bem. Não tenho dúvidas quanto a isso. Continuamos a precisar de reforços no ataque, pois foi onde fizemos menos contratações. Para mim, como treinador, é um grande trabalho conhecer a forma como os jogadores se relacionam e se articulam, e ver quem se relaciona melhor com as nossas ideias e como atuam", referiu, em conferência de imprensa da segunda jornada do campeonato francês, diante do Toulouse.

Leia também Internacional Talisca envia recado ao Brasil: "Se chamarem jogadores da Arábia Saudita..." Médio ofensivo do Al Nassr nunca foi chamado à seleção brasileira, mas espera que a vinda de Neymar para o Al Nassr lhe permita concretizar esse sonho.

Recorde-se que o PSG ficou em branco no arranque do campeonato. Na primeira jornada, diante do Lorient, o técnico espanhol lançou Asensio, Lee e Gonçalo Ramos para o trio de ataque, anteriormente constituído por Neymar, Messi e Mbappé.