Luis Enrique na despedida: "Obrigado, foram quatro anos e o tempo passou rápido"

Ex-selecionador de Espanha deixou mensagem nas redes sociais

Luis Enrique deixou esta quinta-feira de ser o selecionador espanhol e já reagiu nas redes sociais, deixando uma mensagem de agradecimento a dirigentes federativos, aos que com ele colaboraram nas várias equipas técnicas, aos jogadores por sempre serem fieis às suas ideias e, por último, ao seu sucessor, Luis de la Fuente.

Eis a mensagem completa:

"Em meu nome e de todos os que formámos o staff: tudo começou há já quatro anos e como o tempo passou rápido. Só posso estar muito grato a quem me contratou duas vezes (presidente Rubiales e diretor desportivo Molina).

A todos os funcionários da RFEF com quem partilhámos experiências e vivências de todo o tipo.

E como não, aos jogadores que foram exemplares no seu comportamento e fiéis à ideia proposta. Lamento não ter podido ajudar-vos mais.

Também aos auxiliares (médicos, fisioterapeutas, seguranças, equipa de audiovisuais, aos das viagens com Limones à frente, à team manager Nuria e aos nutricionistas, etc etc) que trabalham invansavelmente para ajudar os jogadores e a equipa técnica em tudo o que precisam. Foi muito especial fazer parte disto.

Por último, mas não menos importante, aos adeptos que nos transmitiram de forma uniforme o seu apoio em todos os momentos e principalmente nos mais delicados.

É hora de dizer adeus e nestes casos só uma pequena reflexão... o que a equipa precisa é de apoio em todo o seu significado para que Luis de la Fuente consiga tudo o que se propuser cumprir.

Vamos Espanha!

Até sempre.

Obrigado."