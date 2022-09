Luis Enrique faz peito: "Só para pôr as coisas em contexto..."

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Selecionador espanhol publicou nas redes um quadro com o que as seleções europeias conseguiram desde 2020

Espanha bateu Portugal na terça-feira (1-0), em Braga, e seguiu para a final-four da Liga das Nações. Um dia depois, o selecionador espanhol, Luis Enrique, fez peito com o que alcançou ao comando da Espanha desde que no fim de 2019 regressou ao leme - após uma pausa por motivos familiares, nomeadamente pela doença da filha, que faleceu - e começou a renovação de La Roja.

"Só por colocar as coisas em contexto...", escreveu na sua conta oficial de Twitter. O técnico realçou que apenas a Espanha esteve entre os quatro melhores equipas europeias nas últimas quatro competições de seleções, considerando para tal os quatro primeiros lugares e, no caso da qualificação para o Mundial, o primeiro lugar do grupo.

Tudo para afirmar, na legenda do quadro publicado, que "as restantes seleções europeias falharam como mínimo em duas competições".