Luis Enrique e o ambiente catalão: "É impossível que demoremos mais 18 anos a jogar aqui"

Luis Enrique no particular com a Albânia

Último encontro da seleção espanhola em solo catalão tinha acontecido em 2004

Após a vitória espanhola no jogo particular deste sábado com a Albânia (2-1), Luis Enrique teceu largos elogios à massa adepta presente no Estádio Cornellà-El Prat, situado em Barcelona, território catalão onde a La Roja não atuava há 18 anos.

"Nunca tinha vivido um jogo em que o ambiente tivesse sido tão determinante. É impossível que demoremos mais 18 anos a jogar em Barcelona. Teria-me sabido mal não oferecer a vitória a uma massa adepta que empurrou [a equipa] de uma forma que não me recordo [de já ter visto], começou por elogiar.

Prosseguindo com os agradecimentos ao comportamento dos adeptos espanhóis presentes na casa do Espanyol, Luis Enrique confessou não ter ficado surpreendido com o apoio que a seleção recebeu.

"Barcelona gosta da seleção e nós adoramos vir aqui. Eu já sabia que ia ser assim. Na antevisão até mencionei o clima que vivi quando conquistámos o ouro nos Jogos Olímpicos de 1992. Além disso, moro em Barcelona há muitos anos e sempre senti o carinho e o respeito dos catalães. É uma boa terra e não tenho conhecimento de nenhuma confusão. Estou muito feliz por estar aqui. O que eu não esperava é que animassem os 90 minutos", explicou Luis Enrique.

O último encontro que a seleção espanhola tinha disputado em solo catalão teve lugar em fevereiro de 2004, quando defrontou a congénere do Peru num jogo particular no Estádio Olímpico Lluís Companys, antiga casa do Espanyol.