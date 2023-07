Luis Enrique sobre futuro de Mbappé: "Vou manter este assunto em segredo"

Declarações de Luis Enrique, novo treinador do PSG, em conferência de imprensa de apresentação.

Primeiras palavras: "Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao clube, ao presidente e ao diretor desportivo pela confiança que depositaram em mim. Estou muito contente por estar aqui. Espero poder retribuir essa confiança. Não falo francês, mas já comecei a estudá-lo".

Que ideia de jogo pretende introduzir? "A minha ideia de futebol é um futebol de ataque, um futebol que entretenha os adeptos e, acima de tudo, um futebol que produza bons resultados. É esse o meu desafio. Tenho a ajuda do clube e penso que os adeptos vão adorar o que vai acontecer".

Mercado e relação com Luís Campos: "Já há algum tempo que estamos a trabalhar no plantel e nos problemas que lhe estão associados. Ao longo da minha carreira, sempre me dei bem com os diretores desportivos. Conheço a carreira de Luís Campos e é uma honra trabalhar com ele. Trocámos impressões sobre o que queremos fazer. Penso que estamos 100% de acordo. O mercado é complexo, mas é um momento para todas as possibilidades. Estou convencido de que vamos ter uma grande equipa".

Conta com Mbappé em 2023/24? "Quando assinei, ou quando falámos sobre o que significa formar um plantel, ficámos sempre em aberto. Muitas coisas podem acontecer. Sobre este assunto, vou mantê-lo em segredo, é um segredo profissional. Não posso fazer confidências. Mas vamos tentar formar o melhor plantel possível".

Como vai gerir o balneário? "O meu estilo é a forma como vivo a minha vida quotidiana. Os jogadores de futebol são egoístas e inteligentes. Comprometem-se connosco se souberem que estamos lá para os ajudar. É preciso dar-lhes um palco para que possam dar o melhor de si próprios".

Pode avançar entradas ou saídas no plantel? "Conto com todos os jogadores que têm contrato e com os jogadores que estamos a tentar contratar neste momento. O mercado está sempre a mudar. Penso que vamos ter uma grande equipa, tenho a certeza disso. O que falarmos com Luís Campos e o presidente fica entre nós".