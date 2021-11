Luis Enrique e a convocatória da Espanha: "É a vez em que fui mais injusto com um jogador"

Para a posição de lateral-esquerdo, o selecionador Luis Enrique convocou Jordi Alba e Jose Gayà. Marcos Alonso e Reguilon, por exemplo, ficaram de fora.

Questionado sobre o porquê de não ter convocado Marcos Alonso, lateral-esquerdo do Chelsea, o selecionador Luis Enrique deum uma resposta curiosa.

"Esta é a posição [lateral-esquerda] que mais me custou na convocatória, devido ao rendimento do Marcos Alonso. Ele podia ter vindo e ser titular em todos os jogos. Eu devo ser msoquista, gosto de ter estes problemas. Isto convida os que vieram a não se deixarem adormecer. O Marcos, o Reguilon e outros podem vir e ajudar. Esta é a vez em que fui mais injusto com um jogador. Mas analisei ao pormenor e tanto o Jordi Alba como o Jose Gayà vão-nos ajudar muito. Lamento pelo Marcos Alonso. Convido-o a continuar a melhorar e digo-lhe que é uma opção para o presente e futuro", atirou o selecionador espanhol.