Luis Enrique descarta Brasil e admite: "Gostaria de trabalhar na Premier League"

Declarações de Luis Enrique, antigo selecionador espanhol, em entrevista à rádio Ser Gijón.

No Mundial'2022, foi criticado por não ter um plano secundário: "Sei que houve o mesmo de sempre. Os vermes e abutres aproveitam o seu segundo de glória. A mim é-me igual. Sinto-me orgulhoso pela minha etapa como selecionador, estou muito satisfeito pelo o que fiz. Obviamente que cometi muitos erros, mais ficaram a faltar. Tivemos que tomar as mesmas decisões que o selecionador tem de tomar agora e enfrentámo-las com a maior responsabilidade. Não me interessam esses debates. São gratuitos, feitos por pessoas que têm uma falta de conhecimento e informação total".

Viu os dois jogos da Espanha pós-Mundial? "Não vi nenhum dos dois. Apanharam-me na África do Sul [completou uma prova de ciclismo de montanha]. Mas tu dás conta que, quando já não estás, as coisas são diferentes. Cada um procura o seu caminho. Há muitos tipos de profissionais e o lógico é que cada um siga o seu caminho".

Mas continua a acompanhar futebol? "Eu continuo, acima de tudo, porque gostaria de trabalhar em Inglaterra, na Premier League. Eu vejo mais a Liga inglesa do que a espanhola. Da espanhola, vejo apenas as equipas grandes".

Quando gostaria que a mudança para a Premier League acontecesse? "Eu estou influenciado, porque quero trabalhar lá. Eu não me vejo na Premier em junho. Eu não iria para qualquer equipa, mas para uma que possa fazer coisas importantes, o que reduz muito os números. Eu não me iludo, porque há muitos candidatos. Mas tenho sorte porque a minha vida pessoa preenche-me. Se isto se alargar e não chegarem ofertas? Pois, é o que há, iria para uma equipa com possibilidades. Mas isto não significa que não vá trabalhar em Espanha".

Já recebeu alguma oferta? "Tive uma oferta de uma seleção nacional, não de equipas. Não a descarto, mas teria de ser uma seleção muito potente para que eu aceitasse".

E treinar o Brasil, é opção? "Há várias seleções que estão à procura de selecionador. Não creio que seja o perfil de selecionador para uma seleção como a brasileira. Entra outro perfil de treinador nessa seleção, que não é o meu. Ninguém do Brasil entrou em contacto comigo".