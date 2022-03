Luis Enrique de saída da seleção espanhola após o Mundial? Já apontam sucessores

O selecionador espanhol termina contrato no final do ano e a renovação ainda é uma dúvida

O ciclo de Luis Enrique à frente da seleção espanhola poderá acabar após o Mundial do Catar. O antigo treinador do Barcelona, está à frente da "La Roja" desde 2018 e conseguiu chegar às meias-finais do Euro 2020 e ser finalista da última edição da Liga das Nações, para além de já ter garantido presença no próximo Mundial.

A conversa sobre uma possível ampliação de contrato do asturiano acontecerá a seguir ao Campeonato do Mundo, mas as dúvidas em relação à sua continuidade são cada vez maiores, segundo conta o jornal Marca.

O facto do Mundial do Catar se realizar em novembro e dezembro, algo excecional, torna o futuro de Luis Enrique ainda mais imprevisível, visto que dificilmente poderá aceitar um desafio num clube a meio da temporada.

Caso Luis Enrique abandone a seleção espanhola, os favoritos da Federação Espanhola para a sua sucessão são Marcelino, treinador do Athletic Bilbau, e Ernesto Valverde, antigo treinador do Barcelona.